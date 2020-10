Corona aktuell : Jetzt 827 Infektionsfälle

Der Inzidenz-Wert steigt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Leverkusen Die Zahl der Bestätigten Corona-Infektionsfälle in Leverkusen ist am Sonntag auf 827 gestiegen (nach 801 am Samstag und 791 am Freitag). Erkrankt sind 277 Menschen (251 am Samstag und 253 am Freitag).

