Corona-Chaos in Leverkusen : Stundenlanges Warten auf dem Schulflur

Selbsttests in Schulen, wie hier in Langenfeld, sind zwar erprobt, doch bereitet der jetzige Ablauf Probleme. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Das neue Verfahren bei den Corona-Tests stößt auf Kritik in Schulen. Melanie Went, Grundschullehrerin in Steinbüchel, spricht von einer „unzumutbaren Situation, die für alle sehr unbefriedigend ist.“ Lehrer, Schüler und Eltern würden zu sehr belastet.