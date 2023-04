Markt lockt in Leverkusen mit besonderen Angeboten Wiesdorf startet mit Wasabi-Rucola in den Frühling

An diesem Samstagmorgen füllt sich die Fußgängerzone in Wiesdorf langsam. Das Wetter ist grau und verregnet, dafür leuchtet der ein oder andere Verkaufsstand in bunten Farben. Das Frühlingsfest startet nach zweijähriger Corona-Pause in eine neue Runde. Direkt vor dem Eingang der Luminaden tauchen die Besucher in ein Pflanzenparadies ein. Der Besitzer der Erlebnisgärtnerei „Florhof“ flitzt zwischen den einzelnen Regalen hin und her und berät Interessenten. Ein Pflanzenregal sorgt für besondere Aufmerksamkeit. „Sowas habe ich noch nie gesehen“, sagt eine Wiesdorferin, die mit ihrer Tochter vor den außergewöhnlichen Pflänzchen steht. Zwischen klassischen Kräutern und Buschtomaten finden sich Töpfe mit Cola-Kraut, Erdbeer-Minze und Wasabi-Rucola. „Die sind total der Renner“, sagt Bernd Steinbach, während er eine Grapefruit-Minze für einen Kunden verpackt.