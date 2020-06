Dokumente auf Youtube : Chorleiter-Ehepaar Schlechtriem in der Corona-Pause

Leverkusen Was Musiker, deren Lebenswerk die Chorleitung war und ist, in diesen Zeiten ohne Gesang machen? Erinnerungen auf Youtube stellen und Stimmen zum Üben daheim für Choristen verschicken.

Was machen Musiker, deren Lebenswerk die Chorleitung war, in diesen Zeiten, in denen möglichst wenig gesungen werden soll, um das Corona-Virus nicht zu verbreiten? Jedenfalls nicht lange, auf Abstand, mit wenigen Leuten und möglichst nicht in geschlossenen Räumen. Theresia und Karl-Heinz Schlechtriem jedenfalls, die ein halbes Jahrhundert lang mit dem Leverkusener Kinder- und Jugendchor eine ganze Chorschule aufgebaut haben und bis heute den daraus erwachsenen Singkreis Leverkusen leiten, erinnern sich an die vielen wundervollen Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte. Damit andere daran teilhaben können, haben sie inzwischen Aufnahmen von besonderen Konzerten auf Youtube eingestellt.