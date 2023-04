PFAS in Leverkusen Chempark will „ewige Chemikalien“ in Abwasser reduzieren

Der Chempark will weitere Schritte bei der Reduzierung von PFAS in der Kläranlage in Bürrig einleiten. Das teilt die Bezirksregierung mit. Lanxess betreibt im Chempark eine Anlage zur Herstellung eines Flammschutzmittels für transparenten Kunststoff, bei der PFAS-haltiges Wasser entsorgt werden muss.