Kleine Berufsmesse am Standort Leverkusen Chempark-Firmen werben um Nachwuchs

Das Bayer-Kasino war die Kulisse für eine Berufsinformation der besonderen Art: 150 Interessierte informierten sich jetzt vor Ort über Karrieremöglichkeiten im Chempark. Andreas Brandt, Leiter Recruiting bei Currenta, hatte die Veranstaltung mit seinem Team geplant und umgesetzt – und bilanziert: „Ich freue mich riesig, dass so viele Studierende aus ganz NRW hierhergekommen sind, unsere Erwartungen wurden damit mehr als übertroffen.“ Geboten wurde den Interessenten fast schon eine kleine Berufsmesse. Denn mit der Currenta-Gruppe präsentierten sich auch die Chempark-Firmen Bayer, Covestro, Lanxess, Momentive und NKT und die Pronova BKK. Das kam offenbar bei den Studenten an. „Ich freue mich sehr, heute an dieser Veranstaltung teilnehmen zu können, einfach um mal zu sehen, was die ganzen Firmen für verschiedene Angebote für uns haben. Wie es im chemischen Bereich so aussieht, was natürlich für mich sehr interessant ist“, lobte etwa Chemiestudentin Hanna Wirth.