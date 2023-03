Chemieunternehmen feiert Richtfest in Leverkusen Levaco-Zentrale reift im Innovationspark heran

Wo künftig welcher Schreibtisch stehen wird, ist noch nur mit sehr viel Fantasie vorstellbar, immerhin war am Mittwochmittag erst Richtfest. Dennoch, so versichert Marius Mühlenberg, Chef des Mittelständlers Levaco: Es fühlte sich quasi schon wie „unser Zuhause“ an. Und: „Es ist schon erstaunlich, was ein ,Bau‘ in der Belegschaft auslösen kann. Die neue Raumbelegung ist das Thema. Und auch die Schreibtischgröße ist ein heiß diskutiertes Sujet.“