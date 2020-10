Industrie in Leverkusen : „Chemie wird nicht so positiv wahrgenommen“

Bei einem Schüleraustausch in Kanada wurde Sladjana Baljaks Interesse für Chemie geweckt.. Foto: Matthias Koch

Leverkusen Als erste Frau leitet Sladjana Baljak den Hydrazinhydrat-Betrieb im Schwefelsäureverbund von Lanxess. Für sie ist diese Tatsache nichts Besonderes.

Hydrazinhydrat. Wer das dreimal blitzschnell hintereinander sagen kann, ohne einen Buchstabenstolperer zu produzieren, hat seine Zunge gut im Zaum. Wer erklären kann, was hinter dem Zungenbrecher steckt, ist aller Wahrscheinlichkeit von Beruf Chemiker. So wie Sladjana Baljak. Sie hat täglich mit dem Stöffchen schwierigen Namens zu tun. Denn Baljak leitet den dazugehörigen Betrieb im Schwefelsäure-Verbund von Lanxess im Chempark. Als erste Frau. Das aber möchte die gebürtige Jugoslawin, die in Hamburg aufwuchs, gar nicht so gerne hören. Weil es für sie nichts Besonderes ist: „Chemiker als solches ist kein Männerberuf“, betont Baljak.

Gleichwohl ist sich die promovierte Chemikerin ihrer Verantwortung bewusst, immerhin hat sie 39 Mitarbeiter. Und wenn sie in Vertretung den Schwefelsäure-Verbund leitet, sind es gleich rund 150 Kollegen. „In der Forschung, wo ich vorher tätig war, hatte ich auch Mitarbeiterverantwortung. Allerdings nur für drei bis vier Kollegen. In der Produktion ist der Maßstaß ein anderer, das ist wie ein Labor in groß. Alles sehr spannend“, sagt sie. Spannend auch, weil Hydrazin ohne das Hydrat „der Treibstoff für Raketen ist“, berichtet die Wahl-Kölnerin. „Damit es stabiler wird, also nicht so stark reagiert, kommt das Hydrat dran“, erläutert sie stark vereinfacht. Die Leidenschaft für ihr Fachgebiet schwingt in ihrer Stimme mit.

Info Schwefelsäure in der Lebensmittelindustrie Historie Die Geschichte des Schwefelsäurebetriebs in Leverkusen ist 126 Jahre alt. Lebensmittel Auch bei der Herstellung von Lebensmitteln kommt Schwefelsäure zum Einsatz: Als Säuerungsmittel mit der Bezeichnung E 513 wird sie in erster Linie genutzt, um einen gewünschten Säuregrad zu erreichen.

Damals, in Hamburg sah alles gar nicht danach aus, dass Sladjana Baljak einmal einen Spitzenjob bei Lanxess antreten würde, nicht einmal danach, dass sie Chemie studiert. „Der Unterricht in dem Fach an meiner Schule war nicht so gut“, erinnert sie sich. „Dann war ich ein Jahr zum Schüleraustausch in Kanada.“ Auf der anderen Seite des großen Teiches war alles ganz anders: Der Unterricht war praktisch, es gab viele Versuche, die Schüler durften ausprobieren. „Da wurde mein Interesse geweckt.“ Baljak studierte; zur Promotion ging es nach England. Als das Stichwort fällt, leuchten ihre Augen wieder. Die zweite Leidenschaft der Mitdreißigerin. Auf der Insel hörte sie von einem Kommilitonen, der von Lanxess unterstützt wurde.

Zunächst fing Sladjana Baljak beim Köln-Leverkusener Spezialchemiekonzern in der Forschung an, beschäftigte sich mit Ionenaustauschern. Seit Mai ist sie Chefin des Hydrazinhydrat-Betriebs und hat seitdem erstens festgestellt, dass kein Tag wie der andere ist und zweitens sie sich nach einem Urlaub kürzlich extrem freute, endlich wieder in den Betrieb zu können. „Ich finde den Mix, den ich jeden Tag erlebe, gut, und ich mag es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber in der großen Anlage, da musste ich mich erstmal zurechtfinden“, gesteht sie.

Dass Sladjana Baljak für ihre Arbeit brennt, davon ist auch ihr Chef, Produktionsleiter Thomas Helmich, überzeugt: Ihm sei es gleich, ob Mann oder Frau, Hauptsache, er habe eine Person vor sich, die sich mit der Aufgabe und dem Betrieb identifizieren können, sagt er.

Und eine Person, die ein festes Ziel vor Augen hat: „Die Chemie wird in der Allgemeinheit nicht so positiv wahrgenommen. Es gibt viele Klischees. Dabei ist alles um uns herum Chemie“, sagt Baljak deutlich. Sie nennt ein Beispiel: „Ohne Chemie gäbe es keine Medikamente.“ Von Chipindustrie bis Lebensmittel und Batterien könnte sie noch zig Beispiel nennen, etwa für was Schwefelsäure benötigt wird. Die Chemie-Wahrnehmung der Menschen, die würde sie gerne verändern.