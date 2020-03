Japan-Haus : Gastronom spendet 21.000 Mundschutze

Die Virus-Krise ist groß. Die Hilfsbereitschaft und Solidarität auch. In den sozialen Medien laufen Aufrufe zum gemeinsamen Musizieren zur einer bestimmten Uhrzeit oder zum Gebet und Kerze-ins-Fenster-Stellen, wenn die Kirchenglocken abends um 19.30 Uhr läuten, um Solidarität und ein Wir-Gefühl zu zeigen.

Bei derlei Aktionen macht Gutang Chen, Chef des Restaurants Japan-Haus am Rande von Steinbüchel (früher Angerhausen), möglicherweise auch mit. Aber er geht noch weiter, will handfest helfen. Der Gastronom hat dem Klinikum Leverkusen jetzt 10.500 Mund-Nase-Schutze gespendet. Er wolle einfach etwas Gutes tun und helfen, begründet Chen ganz schlicht. „Der Restaurantbesitzer überraschte nicht nur das Klinikum. Noch einmal so viele Masken kaufte er für die niedergelassenen Ärzte in Lever-kusen“, heißt es aus dem Klinikum.