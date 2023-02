Leverkuser Politik E.T. Schoofs verabschiedet sich aus dem Rat

Einer fehlt. Erhard, der Erbarmungslose, der Streitbare, der Jazzkenner, der Barmherzige. Oder kurz: Erhard T. Schoofs. Der Bürgerlisten-Lautsprecher, Fraktionschef und unermüdliche Streiter für die Sache. Was heißt Sache? Der Plural muss her: Denn Schoofs schürte immer mehrere Eisen im Feuer – von A1-Brückenbau bis Friedenswald, von City C bis Schließung des Museums Morsbroich.