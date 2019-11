Kinderschutzbund und Indianerhilfe : Charity-Dinner für Kids und die Indianer in Peru

Leverkusen Am 30. November wird das Autohaus wieder zum Gala-Restaurant. Bereits zum elften Mal versammeln sich im Audi-Zentrum Personen der Leverkusener Gesellschaft aus Wirtschaft, Sport, Politik und Medizin. Die Charity ruft sie zusammen.

„Unser Ziel ist es“, verkündet Rappert, „dort ein Beatmungsgerät anzuschaffen.“ Denn auch am Amazonas verändere sich das Klima. Es falle mehr Regen, gebe mehr Kälte. So litten immer mehr Kinder an Bronchitis. Die Verbindungen in der dortigen Provinz, deren Fläche größer ist als die Deutschlands, seien unwegsam, berichtet der 67-jährige Arzt. Mit dem Boot über den Fluss dauere es Stunden bis in die nächste Stadt.