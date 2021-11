1000 Anhänger der schottischen Fußballer in Wiesdorf unterwegs : Celtic-Fans erobern das Winterdorf

Leverkusen Vor dem Spiel kommt das Anglühen: Anhänger der schottischen Fußballklubs Celtic Glasgow tummeln sich derzeit in der Wiesdorfer Innenstadt, unter anderem auf dem Christkindchenmarkt. Die Polizei ist mit mehreren hundert Kräften vor Ort.

Das Winterdorf des Christkindchenmarkts ist am Donnerstagnachmittag die erste Anlaufstelle für die Anhänger von Celtic Glasgow. Die Polizei spricht von rund 1000 Fans des schottischen Fußballklubs, die am Nachmittag vor dem Europa-League-Spiel zu Glühwein und Co. in die City gezogen sind.