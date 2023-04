Politik kritisiert fehlende Unterstände in der Bahnstadt Opladen CDU will Bushalt mit Nostalgiefaktor

Bushäuschen haben in Opladen eine teils TV-reife Geschichte. Als vor Jahren die Stadt ein Wartehäuschen 20 Meter von der Haltestelle Düsseldorfer Straße entfernt aufstellte, brachte das eine echte Provinzposse ins Rollen. Deren Ende: Der Halt ist der möglicherweise einzige in NRW oder vielleicht auch deutschlandweit mit zwei Unterstellmöglichkeiten für Busfahrgäste. Ob eine neue Forderung aus der Politik auch solch eine Karriere hinlegt? Bleibt abzuwarten. Fakt ist: Die CDU in der Bezirksvertretung II wünscht überdachte Sitzgelegenheiten an der Haltestelle „Funkenturm“ in der Bahnstadt. Oder wie Matthias Itzwerth, Fraktionschef der CDU im Bezirk II, formuliert: „Wir möchten die Leute nicht im Regen stehen lassen.“