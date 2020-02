Zu wenig Plätze : CDU und SPD fordern zweites Frauenhaus

Leverkusen Dass in Leverkusen in den Jahren 2017 und 2018 rund 160 Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, vom Leverkusener Frauenhaus wegen mangelnder Kapazität abgewiesen werden mussten, sei ein „nicht akzeptabler Zustand“ – da sind sich CDU und SPD im Rat einig.

In einer gemeinsamen Erklärung fordern beide Parteien umgehend ein weiteres Frauenhaus in Leverkusen. Die Planung dafür solle die Stadt in Abstimmung mit dem Verein „Frauen helfen Frauen“ aufnehmen. Weiter heißt es: „Wir sehen es nämlich als dringend notwendig an, den betroffenen Frauen mit Hilfe zur Seite stehen zu können. Und dafür brauchen wir lokale Örtlichkeiten zur Einrichtung eines gewaltfreien Zufluchtsorts.“