„Es muss etwas passieren“ CDU startet Umfrage zur Stadthalle Opladen

Das ist nun zwei Jahre her, von „einer zeitnahen Eröffnung kann also keine Rede sein“, moniert die CDU, beklagt ein Nicht-Kümmern seitens der Stadtspitze und will nun selber einen „neuen Versuch starten, diese Situation zu verbessern, indem wir mit der Verwaltung und bestenfalls auch mit den Eigentümern direkt ins Gespräch kommen. Dabei soll aber diesmal auch die Bezirksvertretung II mit am Tisch sitzen, die schon oft über diesen Sachverhalt (erfolglos) debattiert hat.“ Auch Bürger sollen ein Wörtchen zur Situation mitreden – per Online-Umfrage. Die dort notierten Meinungen zur Ist-Situation sollen dann beim Gespräch mit eingebracht werden. Umfrage auf: www.menti.com/al4ehoi2rfm8.