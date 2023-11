18-Tonner in der Seitenstraße CDU spürt neues Verkehrsproblem in Hitdorf auf

Hitdorfer hätten die Union darauf aufmerksam gemacht, dass es an ausreichender Beschilderung in dem Bereich fehle. Immer wieder führen demnach Lkw bis zu 18 Tonnen „durch die enge und für den entsprechenden Verkehr nicht vorgesehene Straße“, sagt der junge Politiker. „Die Situation ist ein Beispiel für das Grundproblem, das wir lösen müssen. Dazu braucht es einen Kompromiss zwischen Einwohnern, Verkehrsteilnehmern, Unternehmen und Verwaltung“, sagt Kraski. Vor Jahren war immer mal wieder die Idee einer Umgehungsstraße für Hitdorf (zwischen A 59-Abfahrt Rheindorf und der Langenfelder Straße) in dem Bereich in der Leverkusener Politlandschaft Stoff für heiße Diskussionen, die so genannte Bernsteintrasse.