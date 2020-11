„Erbärmlich“ : CDU kritisiert Zustand des Leverkusener Bürgerbuschs

Leverkusen Der private Waldbesitzer kümmere sich nicht ausreichend um die Pflege, lautet der Vorwurf der CDU. Nun soll die Stadt tätig werden.

Die CDU sorgt sich um den Zustand des Bürgerbuschs. Die große Trockenheit der letzten drei Sommer habe dem Wald enorm zugesetzt und den Baumbestand nachhaltig geschädigt, heißt es in einem Ratsantrag. Darin wird die Stadt aufgefordert, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, die „den in Privatbesitz befindlichen Bürgerbusch nachhaltig in einen ordnungsgemäßen Zustand zu setzen oder setzen zu lassen“.