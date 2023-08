Campusbrücke in Bahnstadt Opladen CDU fordert Markierungen für Radfahrer

Die Opladener CDU sieht Gefahren für Verkehrsteilnemer an der Zufahrt der Campusbrücke. In einem aktuellen Antrag fordern die Christdemokraten in der Bezirksvertretung II die Verwaltung auf, dort eine klarere Wegweisung mit entsprechender Beschilderung einzurichten. Zusätzlich hält die CDU die Gefahren-Kennzeichnung eines Stützpfeilers für angebracht.