Feuerwehreinsätze in Alkenrath, Schlebusch und Wiesdorf : Carport, Unterstand, Zimmer brannten – zwei Verletzte

Leverkusen Ein Feuerwehrmann und ein Hausbewohner zogen sich bei Bränden am Wochenende Verletzungen zu. Unter anderem stand auch ein Unterstand für Einkaufswagen in Flammen.

Für die Feuerwehr war es kein großer Einsatz. Für Discounter und Kunden wird es aber ein bemerkenswerter sein: In der Nacht zu Sonntag brannte ein Unterstand samt abgestellter Einkaufswagen am Supermarkt an der Alkenrather Straße. Warum das Feuer entstand, ist noch unklar. Vor Ort war am Sonntagmorgen auch eine geschmolzene Flasche zu sehen. Die Feuerwehr löschte, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.