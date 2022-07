Arbeiten in der Bahnstadt Opladen : Campusbrücke wird am Dienstag komplett gesperrt

Campusbrücke wird am Dienstag komplett gesperrt

Arbeiten in der Bahnstadt Opladen

Rampenradeln von und zur Brücke ist schon aktuell nicht möglich, am Dienstag wird die Campusquerung dann komplett dicht gemacht. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen-Opladen Wegen restlicher Arbeiten ist die Verbindung von ost- und Westseite der Bahnstadt einen Tag nicht nutzbar. Fußgänger, Radfahrer und Co. müssen die Bahnhofsbrücke ausweichen.

Einmal um den Brückenpark drumherum die Rampe runterollen oder -wandern – das ist in dieser Woche an der Campusbrücke auf der Bahnstadt-Westseite schwierig, denn seit vergangener Woche laufen an Brücke und Rampe „Restarbeiten“, teilt die Bahnstadt-Gesellschaft mit.