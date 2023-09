Freizeitbad in Leverkusen Calevornia schließt wegen Technikdefekt Becken

Die Becken sollen so schnell wie möglich wieder in Betrieb gehen. Pikant an der Sache: Genau in der Zeit, in der das Calevornia nun Becken schließen muss, ist auch das Wiembachbad in Opladen geschlossen. In den Herbstferien vom 2. bis 13. Oktober werden dort die Jahresrevisionsarbeiten laufen.