Bußgeld-Katalog : Das zahlen Müllsünder, Pöbler, Krachmacher

Oberbürgermeister Uwe Richrath und Polizeipräsident Uwe Jacob unterschrieben Abkommen zum Ordnungsdienst in Leverkusen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Katalog der Stadt regelt Strafen. Neuer Ordnungsdienst kontrolliert. OP-Plus verlangt 100 Euro für einen weggeworfenen Zigarettenstummel.

Seit September ist der neue städtische Ordnungsdienst im Einsatz. Er löst nach einer Übergangszeit zum Jahresende den bisherigen privaten Dienst ab. Acht Mitarbeiter in eigenen Einsatzfahrzeugen sind etwa im Straßenraum und in Parks unterwegs, insbesondere auch, um Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Der Ordnungsdienst wird bei seinen täglichen Streifen und bei Schwerpunkteinsätzen unterstützt von der Polizei. Eine entsprechende Vereinbarung, die auch gemeinsame Streifen vorsieht, haben Oberbürgermeister Uwe Richrath und Polizeipräsident Uwe Jacob am Freitag unterzeichnet.

Angekündigt wurde, dass die Ordnungskräfte bereits „niederschwellig“ eingreifen. Das bedeutet: Auch kleinere Ordnungsverstöße werden geahndet. Doch was kostet das den Bürger? Müllsünder sollten sich vorsehen. Das achtlosen Wegwerfen von Abfall kann teuer werden. Die Verwarnungs- und Bußgelder der Stadt Leverkusen wurden zum 1. Mai 2019 angepasst. Demnach sieht der Katalog etwa für die Verunreinigung von Straßen und Anlagen durch Flaschen, Dosen, Papier, Kaugummi, Zigaretten und andere Abfälle ein Verwarnungsgeld in Höhe von 55 Euro vor. Bei Uneinsichtigkeit erhöht sich der Betrag auf eine Geldbuße in Höhe von 60 Euro. „Nach den gesetzlichen Vorgaben kann ein Verwarnungsgeld nicht mehr erhoben werden, es werden vielmehr im Bußgeldverfahren noch zusätzlich 28,50 Euro an Gebühren und Auslagen anfallen“, heißt es in einem Verwaltungspapier. Beim Zurücklassen von Hundekot können zwischen 35 bis 60 Euro anfallen, wenn der Hundehalter den Kot selbst entfernt. Tut er das nicht, sind bis zu 80 Euro fällig.

Foto: Quelle: Stadt Leverkusen | Grafik: L.Köhler

Info Amt will Bußgeldkatalog überarbeiten Der städtische Fachbereich Recht und Ordnung hat angekündigt, den Bußgeldkatalog zum 1. Mai zu überarbeiten, um den „Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit und Ordnung sowie Sauberkeit gerecht zu werden“.

Die Spannbreite im Verwarnungs- und Bußgeldkatalog ist breit (siehe Grafik). Sie reicht von 20 Euro (Parken auf Grünflächen) bis 150 Euro (Beleidigung, keine Akzeptanz der Polizei). Dieser Höchstbetrag ist auch für gewerbliche Ruhestörung angesetzt. Hundegebell kann 50 Euro teuer werden, laute Musik 100 Euro. Straßenmusikanten, die nicht nach 20 Minuten den Ort wechseln, müssen mit 35 Euro rechnen, was die Einnahmen schlagartig vermindert. Wer außerhalb der Silvesternacht ein „großflächiges Feuerwerk“ zündet, zahlt laut Katalog 100 Euro. Kurzes Böllern kostet 50 Euro.

Foto: Quelle: Stadt Leverkusen | Grafik: L.Köhler

Laut Verwaltung ist der Katalog aber nur eine Richtwertmarke. „ Jeder Sachverhalt und insbesondere schwerwiegende Verunreinigungen werden jedoch individuell bewertet und das Verwarnungs- und Bußgeld in der Höhe entsprechend der Tat festgelegt“, heißt es im Papier für den Finanzausschuss. „Bei fehlender Einsichtigkeit oder keiner Beseitigung der Abfälle trotz Hinweis des Ordnungsamtes wird das Verwarnungs- bzw. Bußgeld entsprechend erhöht.“

Opladen Plus geht das nicht weit genug. Die Fraktion fordert in einem Ratsantrag ein Bußgeld von bis zu 100 Euro für eine sorglos weggeworfene Zigarette oder anderen achtlos entsorgten Abfall. Dabei verweisen die Opladener auf das Beispiel Köln. Dort verdoppelt sich zudem das Bußgeld, wenn Müllsünder ihre Strafe nicht bar bezahlen können. OP Plus geht es „bei der Bußgeld-Erhöhung insbesondere um den Lerneffekt ... Konsequente Ahndung spricht sich schnell herum.“