Frauennotruf, Wupsi und Stadt Leverkusen starten Infokampagne Bus-Monitor zeigt Hilfe nach Sexualstraftaten

Seit einigen Tagen informieren Monitore in den Bussen der Wupsi kurz und knapp über wichtige Hilfe nach sexuellen Straftaten. „Uns geht es weniger um umfassende Auskünfte, als vielmehr um wichtige Informationen über das Angebot“, betonte Andrea Frewer, Leiterin der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt – kurz Frauennotruf Leverkusen. Sie stellte die Kampagne am Donnerstag mit Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski und der Gleichstellungsbeauftragten Cornelia Richrath auf dem Betriebshof an der Borsigstraße vor.