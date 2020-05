Urteil : Alkoholfahrt landet vor Gericht

Leverkusen/Burscheid Hinter der Promille-Tour eines 56-Jährigen steckt eine traurige Geschichte. Krankheit sorgte dafür, dass er keine Arbeit mehr fand. Sein 24 Jahre alter Sohn wohnt bei ihm. Er unterstützt ihn finanziell.

Ein Mann fuhr am 28. November des vergangenen Jahres in Burscheid mit einem Alkoholpegel von rund 1,8 Promille mit seinem Pkw zur Polizei. Die nimmt das Vergehen auf. Während der Verhandlung vor dem Amtsgericht in Opladen kam jetzt heraus, welche traurige Geschichte hinter einer solchen Sufffahrt stecken kann.