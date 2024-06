Zeichen für queere Rechte in Leverkusen Bunte Demo für Toleranz und Gleichberechtigung

Der erste Leverkusen Pride im Rahmen des Leverkusener Christopher Street Days (CSD) glich vordergründig einem farbenfrohen und leidenschaftlichen Spektakel. Angeführt von bunt geschmückten Wagen und begleitet von fröhlicher Musik, tanzten und sangen die Teilnehmer am Samstag durch die Straßen von Schlebusch. Tatsächlich hatte die Kundgebung einen ernsten Hintergrund. Die Botschaft von rund 700 Mitwirkenden aus allen Gesellschaftsschichten war klar: Sie wollten ein deutliches Zeichen für queere Rechte, Vielfalt, Akzeptanz und Selbstbestimmung setzen. Hinter dem Motto „Mehr als nur Farben“ verbarg sich zudem nicht alleine nur der Bezug auf die Stadtgeschichte von Leverkusen, die mitunter auch „Farbenstadt“ genannt wird. Sondern, so betonte Marco Sahler, Veranstaltungsleiter und Finanzvorstand von Pride am Rhein: „Wir wollen, dass jede Person die eigene Orientierung und Identität sicher ausleben kann. Es geht um mehr Vielfalt, Offenheit, Dialog und Zusammenhalt.“