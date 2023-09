Mathematiker aus Leverkusen Bundesverdienstkreuz für Heinz Klaus Strick

Dieser Reflex war typisch für Heinz Klaus Strick. „Als ich die Nachricht über die Ehrung erhielt, war meine erste Reaktion, nein danke, das möchte ich nicht“, erzählte der einstige Schulleiter des Opladener Landrat-Lucas-Gymnasiums in seiner Dankesrede. Bei einer Feierstunde im Schloss Morsbroich hatte er kurz zuvor das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, verliehen durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, aus den Händen von Oberbürgermeister Uwe Richrath entgegengenommen. „Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die eine solche Ehrung mehr verdient hätten als ich“, fügte der 78-jährige Leverkusener bescheiden hinzu. Dennoch nahm er die Auszeichnung an. Zum einen, weil er niemanden kränken wollte. Aber vor allem, weil er diese zum Anlass nehmen wollte, um sich weiter aktiv für Bildung einzusetzen und zugleich „intensiv für meine Anliegen – die Mathematik und das Friedensdorf Oberhausen - zu werben.“