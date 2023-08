Sommer-Sause in Leverkusen-Bürrig Hahneköppen und jecke Parade durchs Veedel

Leverkusen-Bürrig · Ja, is‘ denn schon wieder Karneval? Natürlich nicht. Allerdings wird manchem Fan der fünften Jahreszeit warm ums Herz, wenn er am Sonntag am Zugweg steht und der Kirmesparade zusieht, bei der viele kostümiert sind. Das Kirmesspektakel geht schon am Freitagabend los.

24.08.2023, 12:32 Uhr

Paradiesvögel und andere Sommerjecken treffen sich am Sonntag in Bürrig. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Wenn die Bürriger feiern, dann so richtig. Vor allem mit einem Kirmesumzug, den viele inoffiziell als Sommerkarneval bezeichnen – wegen der meist bunten, teils ausgefallenen Kostüme von Zugteilnehmern und Zugbewunderern, der Kamelle und der extrem fröhlichen Stimmung. Sonntag, 27. August, lässt der Veranstalter J.G.K. Fidelio, die Parade ab 10.30 Uhr durch den Stadtteil ziehen. Für Autofahrer heißt das:

• Von 9.15 bis 13 Uhr ist die Ortsdurchfahrt Bürrig gesperrt. Betroffene Straßen: Westring/Rheindorfer Straße; Rüttersweg/Ahr-/Moselstraße; Von-Ketteler-/Ahrstraße; Bürriger und Mühlenweg.

• Zwischen 8 und 13 Uhr gilt am Zugweg ein absolutes Halteverbot; ab 10 Uhr ein Fahrverbot. Hiervon betroffen sind diese Straßen: Rüttersweg, Ahrstraße, Moselstraße, Von-Ketteler-Straße, Im Steinfeld, Erzbergerstraße, Bürriger Weg, Mühlenweg, Entenpfuhl, und Heinrich-Brüning-Straße. Die Wupsi-Linien 207 und 211 werden zwischen 9.30 und 13 Uhr umgeleitet, die Stopps an den Haltestellen Ahr-, Stephanus-, Heinrich-Brüning-, Rheindorfer Straße, Rüttersweg, Moselstraße und Bendenweg entfallen. Die Kirmes beginnt bereits am Freitag, 25. August, 19 Uhr mit dem Zachäuswecken (Vorplatz St. Stephanus) mit Musik von DJ Rudi. Samstag, 16.30 Uhr, läuft in der Bundeshalle (Heinrich-Brüning-Straße) das große Hahneköppen (Eintritt frei), ab 18 Uhr dann das Hahneköppen um die Königsehre, gefeiert wird danach mit Musik von DJ Oli Sonntag lädt der J.G.K. Fidelio ab 13 Uhr zur Party nach dem Umzug auf dem Vorplatz, in der Halle gibt es Programm mit Musik, im Innenhof ein Kinderfest. Ab 14.30 Uhr wird der neue Hahnenkönig festlich gekrönt und gefeiert.

(LH)