Bürgerreise : 30 Jahre Freundschaft mit Schwedt

Schwedt / Leverkusen 56 Leverkusener reisten in die Partnerstadt an der Oder.

Die Verbindung zur Stadtverwaltung Leverkusen habe geholfen, den Aufbau der demokratischen Strukturen in Schwedt von 0 auf 100 gut zu bewältigen. Führend daran beteiligt war Leverkusens Ex-Amtsleiter Günter Nahl, der jetzt auch an der Reise teilnahm. Oberbürgermeister Uwe Richrath, der erstmals in die Chemiestadt Schwedt (Raffinerie, Papierfabrik) reiste, sagte begeistert über die Oderstadt (30.000 Einwohner): „Ich bin überwältigt, was hier geleistet wird.“