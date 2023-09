Stadtentwicklung in Leverkusen Bürgerideen für Wiesdorf gesucht

In Wiesdorf verändert sich zurzeit viel. Bisherige Nutzer ziehen sich aus Gebäuden in zentraler Lage zurück. Die Stadtverwaltung sucht nun nach Strategien, wie der Stadtteil lebenswert bleibt und die Innenstadt zukunftsfähig wird. „Insbesondere am westlichen Eingang der Fußgängerzone, im Bereich der Herz-Jesu-Kirche mit den dazugehörigen Freiflächen und dem Marktplatz an der Breidenbachstraße bieten sich Möglichkeiten an, gemeinsam mit der Stadtgesellschaft einen Raum zu gestalten, der einen Impuls für die gesamte City Leverkusen schafft“, sagt Andrea Deppe, Beigeordnete für Planen und Bauen.