Für mehr Lebensqualität in der Stadt Bürgerbeteiligung zum Lärmschutz gestartet

Der Lärmaktionsplan basiert auf der EU-Umgebungslärmrichtlinie, die Städte in Ballungsräumen und sonstigen Verkehrsknotenpunkten verpflichtet, in einem Turnus von fünf Jahren Lärmkarten und darauf aufbauend Lärmaktionspläne zu erstellen beziehungsweise bestehende Lärmaktionspläne zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten. Die Stadt Leverkusen hat ihren Lärmaktionsplan 2019 verabschiedet, somit steht nun eine Fortschreibung an.