Corona-Hilfe : Bayer stellt Geräte, Bürger nähen Masken

Stephan Blackert (Irlandfreunde) und Silke Griepentrog aus Witzhelden übergaben je 50 Mundschutze an die Klinikum-Mitarbeiterinnen Iris (l.) und Elli. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Konzern richtete Testlabor in Berlin ein und überlässt in NRW Geräte. Bürger spenden Mundschutze ans Klinikum.

Im Kampf gegen die Corona-Epidemie schlägt die Solidariät mittlerweile ebenso große Wellen wie das Virus. Bayer stellt an mehreren Standorten in Deutschland mehr als 40 Geräte zur Virusdiagnostik aus der Forschung des Konzerns bereit. „Damit kann die bundesweite Covid-19-Analysekapazität um mehrere 1000 Tests pro Tag erhöht werden“, teilt das Unternehmen am Montag mit, das auch speziell geschultes Fachpersonal zur Verfügung stellt. Auf dem Firmengelände in Berlin entsteht auf zwei Etagen ein eigenes Testlabor. „Am Standort Berlin haben sich in den vergangenen Tagen mehr als 140 Mitarbeiter freiwillig für die Arbeit in dem neuen Testlabor gemeldet.“

In NRW überlässt der Konzern drei zertifizierten, externen Testlaboren Geräte, die von den Standorten Leverkusen, Wuppertal, Monheim und Köln kommen. So könne „die derzeitige tägliche Analysekapazität dieser drei Labore potenziell verdoppelt werden“, verdeutlicht Bayer. „Wir wollen schnell und effektiv beim Kampf gegen das Corona-Virus helfen“, sagt Jörg Möller, Leiter der Forschung und Entwicklung der Division Pharmaceuticals. Bayer stellte bisher Beatmungsberäte für Kliniken in Brandenburg und Wuppertal zur Verfügung, half bei der Produktion von Desinfektionsmitteln in Unna, Dormagen und Wuppertal und übergab Atemschutzmasken an die Stadt Leverkusen.

Info Infostelle für Helfer im Klinikum eingerichtet Einsatz Bayer stellt Pharmaceuticals-Mitarbeiter mit medizinischem Hintergrund für den freiwilligen Einsatz bis zu vier Wochen bezahlt frei.Kontakt im Klinikum für Interessierte: Andrea Thiel, 0214 13-2807, andrea.thiel@kls-lev.de.

Derweil erreichen das Klinikum immer mehr Hilfsangebote von Leverkusenern und aus dem Umland. Die Einrichtung hat mit der Koordination der Angebote begonnen. „Wir können derzeit nicht absehen, ob und an welcher Stelle wir konkret Unterstützung benötigen werden. Insofern möchten wir an zentraler Stelle alle Optionen sammeln, um dann im Bedarfsfall an die Interessenten direkt herantreten zu können“, heißt es. „Selbstredend können in der Kranken- und Altenpflege ausgebildete Personen und Medizinstudenten eine gute Ergänzung der Teams auf den Stationen sein. Aber auch Unterstützungsangebote von Menschen aus anderen Branchen können sehr hilfreich sein“, sagt Klinikum-Sprecherin Sandra Samper. Dies sei abhängig von der Zahl der Patienten und der Zahl des Stammpersonals, das wegen Corona ausfalle.

Hilfe kommt auch von Bürgern, die das Nähfieber gepackt hat. Silke Griepentrog aus Witzhelden etwa hat am Sonntag 50 Mundschutze ans Klinikum übergeben. Auch Stephan Blackert überreichte im Namen der Irlandfreunde dieselbe Zahl an von einem Vereinsmitglied gefertigten Schutzmasken.