Schleswig-Holstein-Siedlung wartet weiter auf Schallschutzwand Leverkusener sollen Bahnlärm melden

Abendspaziergang zwischen Frischen- und Frankenberg in Opladen. Die Vöglein zwitschern, die Forsythien in den Vorgärten blühen. Mehr Idylle geht nicht. Leider platzt mittenrein in den zarten Frühlingsabend der Lärm eines Güterzuges, der von den Schienen unterhalb der Siedlung heraufklingt. Ein nicht allzu langes, aber sehr deutlich vernehmbares Rauschen.