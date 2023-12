Bürgerbüro Leverkusen Bürger können sich nun auch per Brief ummelden

Der Umschlag mit den Unterlagen können in die Hausbriefkästen am Bürgerbüro in den Luminaden, Wiesdorfer Platz 32, (links neben dem Haupttrakt) und vor dem Rathaus am Friedrich-Ebert-Platz 1 eingeworfen werden. Außerdem ist die persönliche Abgabe an der der Infotheke im Bürgerbüro montags, dienstags, mittwochs von 7.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 15.45 Uhr, donnerstags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.45 Uhr, freitags von 7.30 bis 12.45 Uhr möglich.