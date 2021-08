Hochwasserfolgen in Leverkusen : Büchereien Schlebusch und Steinbüchel ziehen zeitweise um

Hochwasserfolgen in Leverkusen

Leverkusen Die Büchereien werden zusammengelegt, damit genügend Räume für Schulunterricht zur Verfügung stehen. Grund sind Flutschäden in anderen städtischen Gebäuden.

So liege die Schul- und Stadtteilbibliothek Schlebusch in Räumen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums, das bis auf Weiteres nicht genutzt werden könne. Die Zweigstelle Steinbüchel ihrerseits müsse ihre Räume in der Montanus-Realschule für längere Zeit aufgeben, damit dort der Unterrichtsbetrieb der Opladener Theodor-Heuss-Realschule stattfinden könne.