Leverkusener Brücke : SPD fordert Freigabe des Radwegs unter der A1-Brücke

Leverkusen Ohne Bauarbeiten bestehe kein Grund für die noch andauernde Sperrung, findet die SPD. Ein bisschen tut sich aber doch an der neuen Rheinbrücke: Der Landesbetrieb Straßenbau hebt Erdreich im Bereich der Altablagerung Dhünnaue für das Widerlager der Brücke aus. Dazu wurde eine neue Einhausung errichtet.

Der Neubau der Rheinbrücke liegt vorerst auf Eis. Deshalb sehen die Sozialdemokraten keinen Grund dafür, den Radweg entlang des Rheins unterhalb der Brücke gesperrt zu lassen. Die SPD-Fraktion fordert die Stadtverwaltung auf, sich beim landesbetrieb Straßenbau für eine zeitweise Freigabe des Wegs einzusetzen, und hat einen entsprechenden Antrag für den kommenden Hauptausschuss, der am 18. Mai tagt, gestellt. „Auch bei den weiteren Bauphasen soll der Radweg so häufig wie möglich geöffnet werden“, schreiben Peter Ippolito und Jonas Berghaus in ihrem Antrag.