Alter Pächter der Anlage hat Mitte Dezember zugemacht Brinkschulte übernimmt bft-Tankstelle in Hitdorf

Schon seit Mitte Dezember erhalten Kunden an der bft-Tankstelle Richters an der Hitdorfer Straße am Eingang zum Ortszentrum weder Treibstoff an den Zapfsäulen noch Waren im Verkaufsladen. Stattdessen signalisiert eine Absperrung um das Gelände: Geschlossen. Doch nicht für immer. Denn im Ort gilt es als offenes Geheimnis, dass die Mineralöl-Firma von Bernd Brinkschulte übernehmen wird. „Ja, wir sind die neuen Betreiber“, bestätigte der 58-jährige Firmenchef auf Anfrage unserer Redaktion jetzt. Die Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer seien bereits abgeschlossen.