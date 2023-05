Leverkusen Brillanter Neuzugang bei Bayer Kultur

Der Mann hat Power. Im Erholungshaus stellte sich der georgische Pianist Giorgi Gigashvili dem Leverkusener Publikum vor. Und das war ebenso beeindruckt wie hingerissen von seiner technischen Brillanz auf der einen und seiner einfühlsamen Sensibilität auf der anderen Seite. Schon bei den Scarlatti-Sonaten zu Beginn war klar: Er kann zupacken und im nächsten Augenblick die Tasten streicheln, um dem Steinway samtweiche Melodik zu entlocken. Giorgi Gigashvili ist der Neuzugang in der stART-Academy von Bayer Kultur. In der Förderung ist bereits eine CD ermöglicht worden, unter anderem mit Werken von Beethoven und Brahms, die er neben Liszt, Schumann und Chopin derzeit favorisiert, auch die Sonata C-Dur und D-Dur. Scarlatti sei der ideale „Opener“ bei einem Recital, findet er. Er fühle, wie das Publikum bereit werde für mehr. So auch hier, wo die variable Bestuhlung in Arena-Anordnung aufgestellt war. Von vier Seiten hatte das Publikum auf ansteigenden Podesten den perfekten Blick auf den Pianisten und seine Finger. Für Gigashvili ist das die ideale Positionierung. In diesem Setup spüre er jede Regung und die Energie aus den Reihen. Auf der Bühne fühle man sich als Solist vielleicht sicherer, aber es sei niemals so intim. Dieses unmittelbar Emotionale, das Gigashvili vor allem in seine Interpretation von Robert Schumanns Klaviersonate Nr. 1 legte, übertrug sich unmittelbar auf die Zuhörer ringsum. Facettenreich arbeitete er die unterschiedlichen Gefühle und Charaktere dieser Komposition heraus, die der Pianist gegen die angekündigten Kreisleriana ausgetauscht hattte. Er entschuldigte sich, dass er wegen Ohren-Entzündung eine Zeitlang nicht habe üben können. Deswegen wählte er lieber das gleich lange Stück, mit dem er kürzlich beim Arthur-Rubinstein-Klavierwettbewerb in Tel Aviv den zweiten Platz gemacht hatte. Eine weitere Auszeichnung für den 22-jährigen Überflieger in einer stattlichen Reihe internationaler Concourse. Trotz dieser Erfolge und einer beginnenden Karriere als Konzertpianist – im Sommer stehen noch einige Konzerte auf dem Plan – weiß Giorgi Gigashvili, dass es noch viel zu lernen gibt. Derzeit bereitet er sich auf die Aufnahmeprüfung an der Berliner Hanns-Eissler-Hochschule vor, wo er ab September Klavier studieren und zu neuen Horizonten aufbrechen will. Das Leverkusener Publikum jedenfalls beeindruckte er bereits mit seiner kraftvollen h-moll-Klaviersonate von Franz Liszt. Ein wahrer Brocken, den er mit schier unerschöpflicher Energie meisterte. Die körperlich herausfordernden Passagen mit souveräner Technik und die ruhigeren mit sinnlicher Hingabe. Der neue stART-Künstler konnte in diesem Festival von Bayer Kultur zwei Seiten zeigen. Hier als aufstrebender klassische Pianist und zuvor im Berliner Prime Time Theater zusammen mit seiner Band Tsduneba georgische Volkslieder in eigener, moderner Tonsprache neu arrangiert. Auch in Leverkusen zeigte er ein wenig von seiner Sänger-Leidenschaft bei einer Zugabe – einem Song von Stevie Wonder.