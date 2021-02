Vereine in Leverkusen : Briefmarken: 100 Jahre Freude am Sammeln

Briefmarken: 100 Jahre Freude am Sammeln

Vereine in Leverkusen

Eine Brücke für Anfänger: Im „Kaufhaus im Dorf“ in Lützenkirchen machen die Briefmarkenfreunde jungen Neulingen ein kleines Geschenk. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Als der Verein gegründet wurde, mussten die Briefmarkenfreunde erst bei der britischen Besatzung um Erlaubnis bitten. Die Zeiten haben sich geändert, die Leidenschaft für Briefmarken nicht.

Es ist rund 100 Jahre her, da trafen sich im damals noch beschaulichen Opladen Männer und Frauen und besiegelten ihr neues Hobby: Briefmarken. Das Feuer für das kleine, viereckige Papier wurde bis heute bewahrt: Unter dem Dach der Briefmarkenfreunde Opladen ist noch immer eine Gemeinschaft aktiv.

Der Verein startete unter schwierigen Voraussetzungen, berichtet Vorsitzender Michael Böll. Denn der Kölner Raum stand nach dem Ersten Weltkrieg unter britischer Besatzung. „Man musste sich also die Erlaubnis für den Verein einholen“, sagt Böll. Zudem unterstellten sich die Gründungsmitglieder den klaren Regeln der Briten: „Es gab die Auflage, dass keine Politik betrieben werden durfte.“ Dennoch entwickelte sich die Freizeitbeschäftigung prächtig und sprach gerade die obere Gesellschaft an. Denn die Marken wollten finanziert werden. Den Drang zum Besitz immer neuer Marken spüren die Opladener Briefmarkenfreunde heute noch genauso. Doch müssen sich die Sammler einer harten Realität stellen: der Digitalisierung. „Das Interesse junger Leute für Briefmarken nimmt ab“, erzählt Böll.

Als der 58-Jährige im Alter von zwölf Jahren mit dem Hobby begann, gab es noch viele Sammler. „Damals war es für mich eine Faszination“, sagt er. „Das war ein bisschen Geschichte, ein bisschen Erdkunde.“ Sein Allgemeinwissen wuchs. Nach dem sporadischen Beginn, nahm der Sammeleifer Struktur an: Böll wurde Mitglied bei den Briefmarkenfreunden. Dort sitzt er nun 25 bis 30 Gleichgesinnten vor.