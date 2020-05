Corona-Krise : Brief an Laschet: Abiturienten gegen die Schulöffnung

Langenfeld Die Notregeln befördern Ungleichheit, finden die Pennäler. „Unsere größte Sorge ist dabei nicht die um uns selbst, sondern dass wir uns unbemerkt infizieren und das Virus in unsere Familien tragen“, schreiben die Schüler an den Ministerpräsidenten.

Der Abiturjahrgang 2020 des Lise-Meitner-Gymnasiums geht in die Offensive – und kritisiert in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer die Maßnahmen zu den Schulöffnungen in NRW. „Ihr schulpolitischer Kurs ist massiv in der Kritik und aus unser Sicht falsch“, schreiben die Schülervertreter. „Wir möchten nichts unversucht lassen, um zu verdeutlichen, dass die Schulöffnung und die Durchführung der Abiturprüfungen Ungleichheit noch mehr befördern.“ Und weiter: „Hygienestandards kann man zwar – wie das Beispiel unserer Schule zeigt – weitgehend in den Griff bekommen, ob das allerdings an allen Schulen möglich ist, bezweifeln wir.“