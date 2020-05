Leverkusener Kreuz : Brennender Lkw auf der A3

Leverkusen Am Donnerstag entflammte ein Lkw nahe des Leverkusener Kreuzes. Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten.

Am Donnerstagmittag ist auf der A3 hinter dem Leverkusener Kreuz gegen 15 Uhr ein Lkw in Flammen aufgegangen. Offenbar hatte sich der mittlere Reifen des mit Blumenerde befüllten Aufliegers entzündet, nachdem ein Bremsendefekt aufgetreten war. Der Vorfall ereignete sich in der Fahrtrichtung Köln und forderte überraschend keine Verletzten. Dem Fahrer des Lkw gelang es noch, sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen zu bugsieren und sich in Sicherheit zu bringen, indem er rechtzeitig die Zugmaschine mit dem Fahrerhaus vom Auflieger trennte.