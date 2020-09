Ruine in Leverkusener Fußgängerzone : Brandhaus wird „Millionending“

Leverkusen Nach 17 Jahren Stillstand tut sich was in der Schlebuscher Fußgängerzone. Innerhalb eines Jahres könnte die Baulücke geschlossen werden. Ins Erdgeschoss soll ein Ladenlokal, die vier Wohnungen werden barrierefrei.

Auf dem Grundstück steht ein Bagger als Zeichen, dass es bald los geht. „Ab Montag wird die Baustelle eingerichtet“, sagt Krämer. „Ich kann jetzt nicht mehr länger warten“, fügt der 70-Jährige hinzu, der in Leverkusen geboren und aufgewachsen ist. „Was da hinten passiert, weiß ich nicht.“ Mit „da hinten“ ist der letzte Rest der Brandruine gemeint, die auf dem tiefen innerstädtischen Grundstück nur deshalb noch steht, um die gemeinsame Grenzmauer vor dem Einsturz zu bewahren. Vor ungefähr sechs Monaten – fast 17 Jahre nach dem Brand – begann der Abriss des Gebäudes, in dem vor etwa 200 Jahren eine Poststation zum Wechseln von Pferden und Reitern untergebracht war.

Im Jahr 2003 ist in der Gaststätte „Alt Schlebusch“ ein Feuer ausgebrochen, das große Teile der Einrichtung zerstörte. Als Ursache wurde Brandstiftung nachgewiesen. Seitdem stand das Gebäude in der Fußgängerzone leer und sorgte für großen Unmut bei der Bevölkerung. Dem Eigentümer war vorgeworfen worden, er kümmere sich nicht um die Ruine.

Die Kosten für Abriss und Neubau liegen bei 1,5 Millionen Euro. Bis Ende Oktober, so ist der vorläufige Plan, soll die ebenerdige Bodenplatte fertig sein. „Wenn ich dann keine Einigung erzielt habe, ziehen wir den vorderen Teil auf jeden Fall hoch“, erläutert Krämer. Das heißt, innerhalb eines Jahres könnte die Baulücke an der Straßenfront durch einen Neubau geschlossen sein. Der Bau eines Kellers ist an dieser Stelle jedoch nicht möglich. Im Erdgeschoss ist ein Ladenlokal von 120 Quadratmetern vorgesehen, vier barrierefreie Wohnungen in beiden oberen Etagen sollen eine Größe zwischen 60 bis 90 Quadratmeter haben. Das Dachgeschoss entspricht der Höhe der benachbarten Gebäude. Die Gestaltung der Front ist bislang unklar, das will Krämer aber noch mit dem Denkmalamt abklären.