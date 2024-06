Einsatz in Mehrfamilienhaus in Leverkusen Brand in Zwischendecke – Feuerwehr rückt zur Reuterstraße aus

Rauch drang am Mittwochabend aus einem Fenster im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Reuterstraße in Schlebusch. Als die Feuerwehr vor Ort erste Erkundungen vornahm, „wurde das Einsatzstichwort auf ,Feuer mit Menschenleben in Gefahr‘ erhöht, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen im Gebäude aufhalten“, meldet die Feuerwehr. Unter Atemschutz suchten Einsatzkräfte nach Menschen – und konnte wenig später Entwarnung geben: Es hielt sich niemand mehr im Gebäude auf.