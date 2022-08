Feuerwehreinsatz an der Heinrich-Claes-Straße : Brand in Obdachlosenunterkunft Küppersteg

Leverlusen-Küppersteg Ob die ehemalige Flüchtlingsunterkunft, die aktuell von Menschen ohne Obdach genutzt wird, noch bewohnbar ist, steht am Mittag noch nicht fest. Fakt ist: Am Vormittag entdeckten Bauarbeiter Qualm, der aus der Containeranlage kam.

Küppersteg (LH) Bauarbeiter eindeckten am Montagmorgen an der Containerunterkunft an der Heinrich-Claes-Straße in Küppersteg Qualm, der aus einem der Container kam. Sie alarmierten gegen 9.50 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz in die Anlage.