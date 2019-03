Brand in Leverkusen: Lagerhalle stürzt ein und begräbt mehrere Autos unter sich

Brand in Leverkusen

Leverkusen In Leverkusen-Hitdorf hat am Samstagabend eine Lagerhalle gebrannt. Teile der Halle stürzten ein und begruben Autos unter sich. Aktuell ist die Feuerwehr immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Um 21.18 Uhr wurde der Feuerwehr Leverkusen am Samstagabend ein Feuer in einer Lager- und Werkstatthalle an der Quarzstraße im Stadtteil Hitdorf gemeldet. Die Feuerwehr kämpfte anschließend mehrere Stunden mit einem Großaufgebot gegen die Flammen. Teile des Gebäudes stürzten ein, die Trümmer begruben bis zu vier Autos. Verletzt wurde durch den Brand niemand.