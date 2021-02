Feuerwehreinsatz in Leverkusen : Großeinsatz wegen Tiefgaragenbrand am Wiesdorfer Platz

Wiesdorf 41 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst waren Donnerstagabend in Leverkusen im Einsatz, um das Feuer in einer Tiefgarage zu löschen.

Brennende Baustellenabfälle haben am Donnerstagabend am Wiesdorfer Platz für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Personen kamen bei dem Feuer, dass gegen 20 Uhr in einer Tiefgarage ausbrach, nicht zu Schaden. Konkret war die ehemallige Schrankenanlage vom Parkplatz Wölherstraße in Brand geraten.