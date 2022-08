Alarm in Leverkusen : Bombenfund in der Neuen Bahnstadt

Bombenfund in der Neuen Bahnstadt

Alarm in Leverkusen

Update Leverkusen.Opladen Die Einsatzkräfte haben mit der Evakuierung von Teilen der Bahnstadt und der Opladener Neustadt begonnen. Auf der Baustelle der Sporthalle an der Werkstättenstraße haben Arbeiter am Morgen eine 2,5- Zentner-Weltkriegsbombe gefunden. 2500 Anwohner und im Evakuierungsbereich Arbeitende sind betroffen. Das Landrat-Lucas-Gymnasium ist als Anlaufpunkt für sie geöffnet.

Um 10.37 Uhr schlug die Katastrophen-App Nina Alarm. Bei Bauarbeiten an der Werkstättenstraße wurde eine englische 2,5-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Experten des Kampfmittelräumdienstes sind alarmiert. Straßen werden gesperrt, Autofahrer gebeten, den Bereich in der Bahnstadt zu umfahren. Ein Krisenstab ist eingerichtet.

Ordnungsamt und Feuerwehr haben aktuell mit der Evakuierung, konkret mit dem Klingelrundgang, begonnen. Einsatzfahrzeuge informieren per Lautsprecherdurchsage. Rund 2500 Anwohner und in dem Bereich Arbeitende sind betroffen. „Die Evakuierung wird rund drei Stunden in Anspruch nehmen“, heißt es vom Krisenstab. Er hat einen Evakuierungsradius von 400 Metern eingerichtet. Nur ganz knapp außerhalb liegt die Hauptschule Im Hederichsfeld, deren Betrieb aber weiterlaufen kann.