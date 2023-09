Polizei ruft Fachmann zur Entschärfung Bombenfund an Gartenhecke in Schlebusch

Durch einen aufmerksamen Passanten (51) ist die Polizei am Sonntagvormittag an der Eintrachtstraße in Schlebusch auf einen selbst gebauten Sprengsatz an einer Gartenhecke aufmerksam gemacht worden. Einsatzkräfte sperrten daraufhin den Bereich umgehend ab, berichtet die Polizei, und riefen einen Entschärfer.