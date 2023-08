Bestandsaufnahme vor Olympia Leverkusen bleibt wichtige Säule im Parasport

Der Countdown läuft. Auf den Tag genau ist es noch ein Jahr bis zum Start der Paralympischen Spiele 2024 in Paris. In der Bayarena berichteten am Montag neben einigen Akteuren vor diesem Hintergrund Andrea Milz, NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, und Anja Surmann, stellvertretende Vorsitzende des NRW-Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes über den aktuellen Stand der Vorbereitungen.