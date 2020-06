Neue Schau : Der Mond in einer inszenierten Welt

Der Mond in einer inszenierten Welt

Großformatige Landschaftsmalerei – das ist der erste Eindruck beim Betreten der Kunstvereins-Räume in den Remisen von Schloss Morsbroich. Zwei Mal falsch, tatsächlich handelt es sich weder um Malerei noch um reale Landschaft, eher künstlich geschaffene Traumwelt, in der nicht alle Komponenten zusammenpassen. Birgit Jensen ist Malerin, aber sie hat den Pinsel längst gegen die Siebdrucktechnik der Popart eingetauscht. Sie schafft grundsätzlich Unikate. Mit Schablonen und ausgehend von fotografischen Vorlagen, die sie montiert zu einer eigenen, nicht existenten Welt. So ließe sich der Ausstellungstitel „Monde“ auch interpretieren, wenn man ihn französisch „le monde“ (die Welt) ausspricht.