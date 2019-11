70 Jahre Klaus Wolf : Mit scharfem Blick für Hintergründiges

Leverkusen Landschaften und Dingbilder zeigt Klaus Wolf anlässlich seines 70. Geburtstags in der Forum-Galerie.

Die kombinierten älteren Arbeiten zeigen, dass es dem Maler Klaus Wolf eigentlich immer um dasselbe Thema ging. Um die Erforschung des Raumes. Was bei den dänischen oder den herberen bergischen Landschaften naheliegend ist, weil sie das Interesse für das wecken, was hinter der Horizontlinie liegt, kehrt der Künstler bei seinen „Dingbildern“ um. Bewusst hat er sich für diese Bezeichnung entschieden und spricht nicht von „Stillleben“. „Die haben ihren eigenen definierten Raum“, erklärt der Lehrer im Ruhestand. Das ist bei ihm jedoch ganz anders. Die abgebildeten Alltagsgegenstände wie Tücher, Kacheln, Handtuchstangen oder Malutensilien sind so angeordnet, dass sie sich in den realen Umgebungsraum hinein strecken. Und weil manches am Bildrand abgeschnitten ist wie das Zeichendreieck, das an einem Nagel an der Wand hängt, sucht das Auge die Vervollständigung in der Umgebung. Durch übertriebene, irreale Schatten inszeniert er diese banalen Dinge, so dass sie an Bedeutung gewinnen. Die Farbigkeit erreicht Wolf durch Lasuren und häufige Übermalungen. Seit einiger Zeit arbeitet er mit Acryl, weil er die Ausdünstungen der Ölfarbe nicht mehr vertragen hat. Er musste viel experimentieren, bis er den gleichen gewünschten Effekt erzielte, sagt er. Und verrät, wie er die großen, strukturierten Himmelflächen seiner Landschaften erzielt. Krapprot ist das Geheimnis, das unter jedem Himmel liegt und an manchen Stellen noch dünn durchscheint. Chromoxidgrün und Cyanblau sind die wichtigsten Farben am Pinsel, mit dem er in der Regel an zwei Leinwänden parallel arbeitet. Jedes fertige Werk bekommt eine 14-tägige Probezeit über dem Sofa. Gut, wenn es sich dort bewährt. Andernfalls wird nachgearbeitet, im schlimmsten Fall schneidet Wolf die Leinwand aus dem Rahmen und beginnt neu.